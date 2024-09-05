Викрито посадовця Міноборони та двох спільників, які вимагали хабарі за призначення виплат військовим у зв’язку з інвалідністю через поранення.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Повідомляється, що за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої прокуратури в сфері оборони Центрального регіону на одержанні неправомірної вигоди викрито та повідомлено про підозру poranennya-vikrito-posadovcya-minoboroni-ta-dvox-spilnikiv)посадовцю Департаменту Міноборони та двом його спільникам (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, начальник відділу Департаменту Міноборони разом з начальником фінслужби військової частини та колишнім військовослужбовцем цієї частини організували схему одержання хабарів від військовослужбовців, які отримали поранення. За гроші вони обіцяли сприяти у прийнятті рішення щодо позачергового здійснення їм виплат у зв’язку з отриманням інвалідності за наслідками поранення.

Правоохоронці задокументували одержання посадовцем Міноборони та його пособниками понад 300 тис грн. Затримали їх під час одержання чергового траншу неправомірної вигоди у сумі 1,9 тис доларів США та 76 тис грн.

Вимагали хабарі за призначення виплат військовим – викрито посадовця Міноборони та двох спільників

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Викриття діяльності підозрюваних здійснювалося слідчими CУ ГУНП у Київській області за оперативного супроводу співробітників ГУ СБУ у м. Києві та Київській області. Активно взаємодіємо з Міноборони України та ЗСУ у боротьбі із корупційними правопорушеннями.

Досудове розслідування триває.

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