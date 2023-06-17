На Дніпропетровщині у шахті стався вибух метану – постраждали працівники

На Дніпропетровщині на шахті у місті Павлоград стався вибух метану в ніч на 17 червня. Постраждали шахтарі

Про це повідомляє НСН з посиланням на Міненерго.

“Вночі на вугільній шахті у Павлограді, де перебувало майже 200 працівників, стався вибух метану”, – йдеться у повідомленні.

На Дніпропетровщині у шахті стався вибух метану

Троє працівників шахти отримали поранення, вони були доставлені до лікарні. Інших шахтарів вивели на поверхню. Причини надзвичайної події з’ясовуються.

Також Міненерго повідомляє, що минулої доби надійшов виклик про мінування Київської ГЕС. Територію станції обстежили, але вибухових предметів не виявили.

Як відомо, у ніч на 13 червня російська армія завдала ракетного удару по Кривому Рогу. Внаслідок атаки було пошкоджено будівлю ТЕЦ та знеструмлено три шахти.

Під землею перебували декілька десятків людей. Пізніше шахтарів врятували.

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