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“Мруть як мухи” – окупанти вивезли залишки бурятів із Сєвєродонецька

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Бурятов вывезли из Северодонецка, потому что они мрут как мухи

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що окупанти вивезли залишки бурятів із Сєвєродонецька, бо ті значно слабші за українських захисників

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Рубрика

“Мруть як мухи. Рашисти забрали залишки бурятів з Сєвєродонецька, бо ті не витримують боїв з українськими захисниками. Тривають запеклі бої всередині Сєвєродонецька. Буряти відступили, бо значно слабші за наших захисників”, – повідомив Сергій Гайдай.

"Мруть як мухи" - окупанти вивезли залишки бурятів із Сєвєродонецька

За його словами, окупанти потужно обстрілюють Лисичанськ з великого калібру, який пробиває бетон. Містянам вкрай небезпечно перебувати, навіть в укриттях. Боїв всередині та навколо міста немає.

Крім того, точаться бої в населених пунктах Гірської та Попаснянської громад. Гайдай додав, що через спеку рівень води у річці Сіверський Донець впав, а це означає, що росіяни знову спробують кинути переправи.

За словами голови ОВА, втрати росіян значно перевищують втрати українців.

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