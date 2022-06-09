“Мруть як мухи” – окупанти вивезли залишки бурятів із Сєвєродонецька

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що окупанти вивезли залишки бурятів із Сєвєродонецька, бо ті значно слабші за українських захисників

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“Мруть як мухи. Рашисти забрали залишки бурятів з Сєвєродонецька, бо ті не витримують боїв з українськими захисниками. Тривають запеклі бої всередині Сєвєродонецька. Буряти відступили, бо значно слабші за наших захисників”, – повідомив Сергій Гайдай.

За його словами, окупанти потужно обстрілюють Лисичанськ з великого калібру, який пробиває бетон. Містянам вкрай небезпечно перебувати, навіть в укриттях. Боїв всередині та навколо міста немає.

Крім того, точаться бої в населених пунктах Гірської та Попаснянської громад. Гайдай додав, що через спеку рівень води у річці Сіверський Донець впав, а це означає, що росіяни знову спробують кинути переправи.

За словами голови ОВА, втрати росіян значно перевищують втрати українців.

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