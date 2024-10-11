11 жовтня вдень армія РФ здійснила масований авіаудар по Куп’янську. Внаслідок атаки сталися пожежі, 1 людина загинула, 5 постраждали.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на ДСНС України.

Окупанти завдали авіаудару по житловому сектору міста Куп’янськ. Внаслідок атаки спалахнули 2 приватні будинки та 2 господарські споруди на площі 240 м². Також загорівся сухостій поруч із житловими будинками.

Масований авіаудар по Куп’янську 11 жовтня – є загиблий і поранені, сталася пожежа (фото)

До ліквідації наслідків залучили 15 рятувальників та 3 одиниці техніки ДСНС.

“На жаль, 1 людина загинула, 5 – постраждали”, – повідомили в ДСНС України.

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