Сьогодні, 22 липня, росіяни завдали удару по Одеській області. Внаслідок атаки зруйновано адмінбудівлю та будівлі приватного підприємства.

Російьскі війська завдали ракетного удару по Одещині 22 липня.

Про це інформують “Новини України – НСН” із посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

За його словами, під удар потрапили цивільні об’єкти, є руйнування.

“Під прицілом росіян знову опинилися цивільні об’єкти. Внаслідок удару частково зруйновано фасад адміністративної будівлі приватного підприємства, складські приміщення, пошкоджено цивільні автомобілі. На щастя, обійшлося без людських жертв та травмувань”, – повідомив Кіпер.

Окупанти завдали ракетного удару по Одеській області – частково зруйновано адмінбудівлю та приватне підприємство (фото)

Як ми розповідали раніше, дві жінки постраждали через ворожий обстріл Харківської області 22 липня вранці. Також пошкоджено низку обʼєктів цивільної інфраструктури.

«За даними слідства, 22 липня приблизно о 9:40 окупанти обстріляли село Подоли Купʼянського району. Поранена мирна мешканка, їй надано медичну допомогу на місці. Пошкоджено приватні домоволодіння та гараж. Сьогодні близько 5:20 ЗС РФ здійснили авіаційний обстріл села Сенькове Купʼянського району. Загорівся приватний житловий будинок. Тілесні ушкодження отримала жінка 75 років», – йдеться в повідомленні обласної прокуратури.

Крім того, за даними прокуратури, в ніч на 22 липня російські війська завдали ракетних ударів по місту Дергачі. Внаслідок обстрілу пошкоджена низка обʼєктів цивільної інфраструктури: навчальний заклад, приміщення цивільних підприємств, багатоквартирні житлові будинки, люди не постраждали. За попередніми даними, сили РФ застосували дві ракети «Іскандер-М».

В обласній прокуратурі повідомили про початок досудового розслідування за фактами порушення законів і звичаїв війни.

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