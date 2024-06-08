Вночі 8 червня лунали гучні вибухи у Криму, внаслідок чого у мешканців повилітали шибки.

Повідомляється, що у ніч на 8 червня у Стрілецькій бухті Севастополя пролунав гучний вибух, внаслідок чого у мешканців тремтіли двері у під’їзді.

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на Чп Севастополь.

“Дуже гучний вибух пролунав. Тремтіли аж двері у підʼїзді. Напевно, це найгучніший вибух з усіх атак за час повномасштабного вторгнення”, — зазначив місцевий мешканець у коментарі Суспільне Крим.

У свою чергу, окупаційний губернатор Севастополя Михайло Развожаєв стверджує, що знищено без екіпажний катер в районі Стрілецької бухти.

“Гучні звуки, які було чути в районі Стрілецької бухти, — це наш флот на зовнішньому рейді знищив безекіпажний катер. За даними рятувальної служби Севастополя, пошкоджень цивільної інфраструктури не зафіксовано”, — написав він.

Водночас у місцевих Telegram-каналах публікують фото вибитих шибок та вікон внаслідок вибухової хвилі.

Гучні вибухи у Криму 8 червня вночі – що відомо

Також у Міноборони росії повідомили, що збито п’ять безпілотників та чотири перехоплені над Кримом за минулу ніч. в акваторії Чорного моря знищено 2 безекіпажних катери.

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