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“Евакуація з Харкова через можливе оточення” – це ФЕЙК

Журналіст
Евакуація з Харкова через можливе оточення це ФЕЙК

В українському інформаційному просторі з’являються повідомлення нібито від ДСНС України про те, що буде проводитися евакуація з Харкова та його околиць через ймовірне оточення міста російськими окупантами

МВС разом із ЦПД інформує, що вказані публікації є ворожим інформаційним вкидом, спрямованим на дестабілізацію ситуації в Україні, повідомляє НСН.

Таким чином російські окупанти, не маючи змоги досягти бажаного на полі бою, намагаються посіяти паніку та хаос в українському суспільстві.

Закликаємо вас не довіряти сумнівним джерелам інформації!

Наразі Сили безпеки та оборони України надійно тримають позиції вздовж усієї лінії фронту та дають гідну відсіч ворогові, зокрема і в Харківській області.

Будьте пильними та не дайте себе ошукати! Все буде Україна!

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