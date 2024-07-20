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Тег:
Війна

Двоє загиблих та близько 20 поранених через обстріл Херсонської області – поліція фіксує наслідки

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Журналіст
Двоє загиблих та близько 20 поранених через обстріл Херсонської області – поліція фіксує наслідки

Через обстріл Херсонської області дві людини загинуло та близько 20 поранено, серед яких медики. Поліція фіксує наслідки.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Національну поліцію України.

Поліцейські зафіксували пошкодження 82 об’єктів.

Повідомляється, що зранку росія двічі завдала масованого удару по Білозерці з реактивних систем залпового вогню, випустивши по житлових кварталах близько 40 снарядів. В результаті цієї атаки отримали поранення 12 людей віком від 39 до 80 років, серед них медпрацівниця. Дві жінки віком 54 та 72 роки, на жаль, загинули.

Зранку у Дніпровському районі Херсона через атаку ворожого безпілотника травмовано 59-річного чоловіка, у нього уламкове поранення передпліччя та грудної клітини.

Двоє загиблих та близько 20 поранених через обстріл Херсонської області – поліція фіксує наслідки

Двоє загиблих та близько 20 поранених через обстріл Херсонської області – поліція фіксує наслідки

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 Під час надання допомоги пораненому бригада медиків потрапила під повторний ворожий обстріл, російські військові скинули вибухівку з дрона на карету «швидкої», автомобіль зазнав механічних пошкоджень. Отримали поранення фельдшер та водій, в обох вибухові та черепно-мозкові травми.

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