12 липня сталася ДТП у Вінницькій області. Автомобіль ВАЗ злетів у кювет і врізався в дерево, постраждали четверо підлітків та водій.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на поліцію Вінницької області.

Так, ДТП сталась 12 липня близько 20.30 поблизу села Пеньківка Жмеринського району. За інформацією правоохоронців, 19-річний водій автомобіля ВАЗ, не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та зіткнувся з деревом.

ДТП у Вінницькій області – серед постраждалих підлітки

“Внаслідок ДТП водій та четверо його неповнолітніх пасажирів отримали травми. Після надання медичної допомоги двох потерпілих відпустили дому”, – йдеться у повідомленні.

До медичного закладу потрапив водій та двоє хлопців віком 16 та 17 років. Ще дві пасажирки, віком 15 та 16 років, госпіталізації не потребували. Усі потерпілі жителі Мурафської громади.

Водій був тверезий. За таке правопорушення передбачено покарання – до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

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