28 липня сталася ДТП на Одещині. Внаслідок аварії троє постраждалих. Одна людина втратила ногу.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Національну поліцію в Одеській області.

Аварія сталася сьогодні вранці, 28 липня, на автодорозі Криве Озеро-Балта в селі Немирівське Подільського району. Внаслідок аварії постраждали троє людей

ДТП на Одещині 28 липня – один із постраждалих втратив ногу

Відомо, що 26-річний водій автомобіля Mercedes, рухаючись по дорозі в Немирівському, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з мотоциклом Дніпро з боковим причепом. Двоколісним транспортом керував 50-річний чоловік.

“Унаслідок ДТП керманич мотоцикла отримав травматичну ампутацію нижньої кінцівки на рівні середньої треті гомілки, водій автомобіля – забій та струс головного мозку, а 29-річний пасажир легковика – перелом стегна, забій та струс головного мозку”, – йдеться в повідомленні.

Водія іномарки перевірили на стан сп’яніння. Тест показав 1,22 проміле алкоголю в організмі, що у шість разів перевищує допустиму норму. У керманича мотоцикла в лікарні відібрали біологічні зразки для встановлення стану сп’яніння.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.

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