Трагедія на Одещині: 10-річний хлопчик підпалив сіно і загинув

20 липня сталася трагедія на Одещині. Тут загинув 10-річний хлопчик. Його батьки були на роботі, а старший брат спав.

Про це «Новини України – НСН» повідомляють з посиланням на Національну поліцію.

Трагічна подія сталася 20 липня пообді у селі Мирнопілля Болградського району.

Повідомлення про те, що дитина отримала опіки надійшло до поліції від медиків “швидкої допомоги”.

Трагедія на Одещині: подробиці

Поліцейські територіального підрозділу поліції попередньо встановили, що 10-річний хлопчик грався в гаражі, де підпалив сіно, що сушилося в приміщенні. Дитина надихалася чадного газу та втратила свідомість, а через пожежу отримала близько 40% опіків тіла. На жаль хлопчик помер на місці події до приїзду медиків.

В цей час батьки загиблого перебували на роботі, а за малолітнім доглядав 17-річний брат, який залишив його без нагляду та спав в будинку.

Родина, в якій виховується троє неповнолітніх дітей, перебуває на обліку служби у справах дітей, як така, що опинилася у складних життєвих обставинах.

Наразі вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 п. 2 статті 115 Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок».

Повні обставини трагічної події встановлюються.

Поліцейські вкотре закликають батьків не залишати дітей без нагляду, адже це може призвести до трагедії.

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