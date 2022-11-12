ООН спільно з Благодійним фондом Право на захист розпочали виплату нової допомоги українцям. Допомогу від ООН виплачуватимуть по півроку. Хто і яку суму може отримати

Загальний розмір передбачених виплат становить 13 200 грн. Допомога надаватиметься громадянам, які раніше не отримували фінансових виплат від будь-яких міжнародних організацій. Ті ж українські громадяни, які подавали заявку на надання допомоги від ООН до 1 вересня, можуть розраховувати на виплату лише за 3 місяці, що в сумі становитиме 6 600 грн.

На допомогу від ООН можуть претендувати вразливі категорії громадян і ті, хто постраждав внаслідок війни в Україні, передає NNS

Такими вважаються:

домогосподарства, які постраждали внаслідок обстрілу;

сім’ї, які втратили члена сім’ї або втратили кошти для існування в результаті бойових дій.

Наприклад, якщо у сім’ї був свій магазин або ферма, але під час боїв вони були знищені або пошкоджені, то така сім’я може розраховувати на виплату допомоги від ООН. Також допомога може бути надана внутрішньо переміщеним особам, які здійснили свій переїзд протягом останніх 30 днів.

Допомогу від ООН виплачуватимуть по півроку

Крім того, на таку допомогу можуть претендувати ВПО, які переїхали понад 30 днів тому, але доходи яких не перевищують 5 400 грн на одну особу протягом останніх трьох місяців. Однак таким сім’ям для нарахування допомоги потрібно відповідати одному з наведених нижче пунктів:

у сім’ї має бути двоє або більше дітей;

у сім’ї є особи з інвалідністю;

домогосподарство ведеться однією особою (чоловіком або жінкою);

є вагітні жінки та жінки з дітьми молодше двох років;

у сім’ї є люди похилого віку у віці 55+ років.

Заявки на надання допомоги приймають у місті Києві та Київській області, а саме – у Броварах, Ірпені та Бучі. Також заявку можна подати у Харківській та Чернігівській областях. Робота мобільної групи, яка приймає заявки від населення, організована в Київській області. Ще дві аналогічні групи працюють у Чернігівській області.

При поданні заявки обов’язковою умовою є присутність усіх членів сім’ї, які постраждали від війни та отримують допомогу. Кожен із членів сім’ї має надати низку документів:

паспорт чи будь-який інший документ, що засвідчує особу;

індивідуальний податковий номер;

свідоцтва про народження дітей;

номер банківської картки (картки єПідтримка, в даному випадку, не підходять);

будь-які документи, що підтверджують належність громадянина до категорії вразливих.

Крім того, сім’я повинна залишити номер телефону, на який надходять повідомлення про нарахування грошової допомоги. З сім’єю під час подання заявки на допомогу можуть провести коротке інтерв’ю. Усі відомості, отримані під час розмови, залишаються конфіденційними та будуть занесені до бази даних Благодійного фонду Право на захист.

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