В Україні стартувала нова допомога: постраждалі внаслідок руйнування Каховської ГЕС отримають одноразову грошову допомогу в 5000 гривень

Кабмін ухвалив рішення про виплату одноразової допомоги в у сумі 5 000 гривень постраждалим внаслідок російського теракту на Каховській ГЕС.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, інформує НСН.

Деякі українці отримають одноразову допомогу в 5000 гривень

Вже відомо, що держава надала Херсонській та Миколаївській обласним військовим адміністраціям 564 млн 875 тис. гривень для допомоги постраждалому населенню внаслідок підриву Каховської ГЕС.

Виплачувати допомогу розпочнуть протягом тижня.

“Сьогодні ми виділяємо 560 млн грн для виплати одноразової державної допомоги постраждалим від повені у розмірі 5 тис. грн на одну особу. Також даємо доручення Мінсоцполітики, Мінреінтеграції та Мінекономіки якнайшвидше розробити проект рішення про порядок використання цих коштів. Для того, щоб вже в тижневий термін ми приступили до таких виплат”, – додає міністр

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