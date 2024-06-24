Чоловік намагався задушити працівника ТЦК ременем безпеки – що відомо

Про це повідомили у пресслужбі Чернівецького ОТЦК та СП, передають Новини України – НСН.

“Наші захисники, які повертаються з фронту, продовжують ризикувати життям і здоров’ям виконуючи свої службові обов’язки.

“Громадянин України після невдалої спроби незаконного перетину кордону, був затриманий і переданий військовослужбовцям ТЦК та СП. Прямуючи на задньому сидінні службового автомобіля для уточнення даних, він здійснив напад на військовослужбовців та наніс тілесні ушкодження, здійснив спробу удушення водія ременем безпеки”, – зазначили у відомстві.

На місце події відразу ж викликали слідчо-оперативну групу та медиків для надання допомоги постраждалому.

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Крім того у ТЦК додали, що зловмисник “намагався маніпулювати суспільною думкою, вдаючи постраждалого”. У соціальних мережах він опублікував відео, де намагався подати ситуацію зовсім з іншої точки зору.

Повідомляється, що військовослужбовці ТЦК та СП, які отримали травми від “вдячного” співвітчизника, стали до лав ЗСУ на початку широкомасштабного вторгнення і проходили службу у десантно-штурмових військах. У зв’язку зі станом здоров’я переведені до ТЦК та СП.

“Закликаємо військовозобов’язаних виконати обов’язок, а усіх громадян – з повагою ставитися до воїнів, які ризикували заради вас власним життям та здоров’ям”, – наголосили у Чернівецькому ОТЦК та СП.

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