На Хмельниччині в результаті спецоперації КОРД затримав чоловіка, який розстріляв два службових авто та поранив поліцейського і цивільного.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Національну поліцію України.

Зловмисник випустив по працівниках та службових автомобілях поліції з автомата Калашникова 60 набоїв.

Подія сталася 14 вересня, близько першої години ночі, в селі Олешин Хмельницької територіальної громади. Екіпаж групи реагування патрульної поліції зупинив автомобіль місцевого жителя для перевірки причин руху під час комендантської години.

З’ясовувалося, що водій перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння – «Драгер» засвідчив наявність 1,27 проміле алкоголю в організмі.

Чоловік на Хмельниччині розстріляв поліцейського та цивільного – Нацполіція

Правоохоронці склали на керманича протокол. Після цього водій, який мешкає неподалік, пішов додому начебто для вирішення питання з транспортним засобом, при цьому залишивши в автомобілі свого товариша.

Повернувся він до місця події уже з автоматом Калашникова та почав стріляти у правоохоронців. Поліцейські відкрили вогонь у відповідь та викликали допомогу.

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