Двоє маленьких дітей загинули під час пожежі на Хмельниччині .

Про це повідомляють у ДСНС, передають «Новини України – НСН».

Трагедія сталася у Хмельницькому районі.

Загорання виникло вчора ввечері у с. Купіль Хмельницького району. Горів житловий будинок. У помешканні вогнеборці виявили тіла двох дітей 2016 та 2019 років народження. Ймовірно, вони отруїлися продуктами горіння.

Попередньо, причиною пожежі стало коротке замикання електромережі.

Закликаємо громадян дотримуватися правил пожежної безпеки та постійно перевіряти справність електро- та газового обладнання, – йдеться у повідомленні рятувальників

Двоє дітей загинули під час пожежі на Хмельниччині: фото

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