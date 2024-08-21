На тимчасово окупованих територіях півдня росіяни збільшили кількість перевірок цивільного населення. Зокрема, їм дозволили проводити вибіркові перевірки.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на Центр національного спротиву.

Зокрема, окупаційні адміністрації дозволили звичайним солдатам здійснювати вибіркові перевірки документів та вмісту телефону. Традиційно окупантів цікавлять ті, хто не має російського паспорта та канали інформації на телефоні.

Росіяни збільшили кількість перевірок цивільного населення на ТОТ – що відомо

Також російські правоохоронці активно викликають на допити тих, хто повернувся на ТОТ переоформлювати майно. Окупантів цікавлять відомості про Сил оборони й наявність родичів в українській армії, в окремих випадках росіяни проводили обшуки майна.

Нагадаємо, в рамках окупаційної діяльності на ТОТ росіяни систематично посилюють так звані контрдиверсійні заходи. Зокрема, вони вдаються до перевірок місцевого населення шляхом візитів у домівки.

Також окупанти запроваджують на тимчасово окупованих територіях так звану систему доносів. Загарбники заохочують місцеве населення до передачі даних у випадку нелояльності стосовно окупаційної адміністрації.

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