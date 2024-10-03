Четверо людей згоріли живцем через лісову пожежу на Харківщині, знищене ціле селище (фото, відео)

У Харківській області через лісову пожежу четверо людей згоріли живцем. Знищено більше тисячі будинків, є загиблі та постраждалі.

Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов, передають «Новини України – НСН».

Як повідомили в поліції, вогонь знову прийшов з Донеччини — з боку села Рубці перекинувся на Борівське лісництво.

Верхова пожежа охопила ландшафтний парк «Червонооскільський», а далі почала наближатися до села Піски-Радьківські. У цій місцевості, на території одного з благодійних фондів, загинуло четверо людей, ще двоє отримали опіки.

Начальник Слідчого управління пише, що померлі згоріли живцем.

Четверо людей згоріли живцем через лісову пожежу на Харківщині, знищене ціле селище

«Вони просто не встигли втекти — полум’я розповсюджувалося шаленими темпами», — пише Болвінов.

Також в лісі та поблизу нього згоріло близько 1100 дерев’яних будинків, шістдесят людей евакуйовані.

Наразі правоохоронці розслідують цю справу та встановлюють причину пожежі. Не виключається, що ліс на Донеччині зайнявся через російські обстріли.

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