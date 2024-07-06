Через обстріл Донецької області 6 липня одна людина загинула, є поранені. Ворог атакував зі “Смерчів” населені пункти Українськ і Покровськ.

Окупанти вдарили з реактивних систем залпового вогню “Смерч” по Українську та Покровську. В результаті є загиблий та поранені.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

Він повідомив, що Українськ Селидівської громади потрапив під вогонь Смерчів — наразі відомо про 1 загиблого і 2 поранених. Пошкоджено 4 двоповерхівки і 1 приватний будинок.

Ще 1 людина, за попередньою інформацією, поранена у Покровську. У місті пошкоджено адмінбудівлю.

Черговий ворожий обстріл Донецької області 6 липня – є загиблий і поранені

“Росіяни щодня б’ють по мирних жителях Донбасу. Не перетворюйте себе на мішень!”, – звернувся він до мешканців Донецької області.

Як ми повідомляли раніше, вчора. 5 липня ввечері військові РФ здійснили удар по Селідовому. Ворог скинув дві керовані авіабомби по місту. Внаслідок удару є загиблі і постраждалі.

За словами Вадима Філашкіна, обидві бомби влучили на територію підприємств. Пошкодження різного ступеня отримали 15 приватних будинків, 21 автомобіль, 4 крамниці та промислова будівля.

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