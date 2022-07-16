Через високу загрозу російських обстрілів мешканців Сумщини закликали евакуюватися

Через високу загрозу російських обстрілів міські голови Сум та Білопілля у Сумській області закликали евакуюватися з міст на вихідні

Такий захід є необхідним для убезпечення громадян від ворожих обстрілів росіян, які з високою ймовірністю продовжаться цими вихідними, заявив 16 липня міський голова Білопілля Юрій Зарко у Facebook. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Gazeta.ua.

“Шановні білопільці! Схоже, на нас чекають непрості вихідні. Тому я порадив би тим, у кого є така можливість, виїхати на кілька днів до родичів у села, подалі від кордону хоча б на 40 кілометрів. У першу чергу це стосується тих, у кого є маленькі діти”, – ідеться у повідомленні.

Він відкинув закиди щодо сіяння паніки додавши, що зберегти людське життя та дитячу психіку важливіше.

“16-17 липня автобусний маршрут № 5 працюватиме у постійному режимі до 19:00. Усі бажаючі без проблем зможуть дістятися до залізничної станції чи автовокзалу Білопілля”, – додав Зарко.

Учора з аналогічною заявою до мешканців обласного центру звернувся міський голова Сумів Олександр Лисенко.

“Тим, хто не може виїхати з міста із різних причин, варто менше відвідувати місця скупчення людей протягом вихідних, залишайтеся вдома. У разі повітряної тривоги не виходьте на вулиці, а краще перебувайте в укриттях”, – зазначив Лисенко.

Сумщина зранку 16 липня знову опинилася під ворожим вогнем російських окупантів. По Зноб-Новгородській громаді було 12 прильотів з міномету. Білопільська громада також зазнала обстрілів. Майже з восьмої ранку там були прильоти із ствольної артилерії, щонайменше 12. Есманська громада: о пів на дев’яту почався мінометний обстріл. Також ворог випустив чотири ракети з літака.

Мешканців Херсонської області закликають триматися подалі від об’єктів армії РФ – ЗСУ ідуть