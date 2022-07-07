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Мешканців Херсонської області закликають триматися подалі від об’єктів армії РФ – ЗСУ ідуть

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Мешканців Олешківської громади Херсонської області закликали триматися подалі від об’єктів армії РФ: місць росташування російської техніки, місць дислокації окупантів та складів з боєприпасами

Жителів олешківської громади у Херсонській області закликають не перебувати поруч з об’єктами армії Російської Федерації.

Про це заявив голова Олешківської громади Євген Рищук. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті РБК-Україна.

Мешканців Херсонської області закликають триматися подалі від об'єктів армії РФ – ЗСУ ідуть

“Шановні жителі Олешківської громади та Херсонської області, якщо ви проживаєте поблизу розташування об’єктів, де проживають ворожі солдати РФ або розташовані ворожі ППО , склади з боєприпасами, є скупчення ворожої техніки, наполеглево рекомендую їхати звідти подалі. ЗСУ ідуть. Смерть ворогам. Не будьте живим щитом для ворогів”, – закликав Рищук.

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