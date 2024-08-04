Багато поранених, серед них – дитина: потужний обстріл Херсонської області

Окупанти упродовж доби здійснили обстріл Херсонської області. Під прицілом були 17 населених пунктів. Відомо про багатьох поранених, фіксують значні руйнування.

Про це станом на ранок 4 серпня повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передають “Новини України – НСН”.

Під обстрілами були Зимівник, Приозерне, Антонівка, Садове, Зеленівка, Придніпровське, Білозерка, Дніпровське, Станіслав, Берислав, Львове, Білогірка, Михайлівка, Добрянка, Одрадокам’янка, Високопілля та місто Херсон.

Фото від Національної поліції.

Окупанти поцілили по об’єкту критичної інфраструктури та магазину, внаслідок обстрілів пошкоджені чотири багатоповерхівки, 11 приватних будинків, газопровід, господарська споруда, приватні автомобілі та автомобіль швидкої медичної допомоги.

Внаслідок обстрілів поранені 15 людей, серед них одна дитина.

Учора, 3 серпня, росіяни завдали ударів по Садовому на Херсонщині та по Дніпровському району обласного центру. Поранень зазнали двоє людей.

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