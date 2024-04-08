Російська армія завдала авіаційного удару по центру Білопілля 8 квітня. Внаслідок атаки є поранені

Окупанти скинули КАБи а Балопілля в Сумській області.

Про це повідомляє НСН з посиланням на Сумську ОВА

“Ворог завдав авіаційного удару КАБами по центру міста Білопілля”, – йдеться в повідомленні.

В обласній адміністрації повідомили, що попередньо, є поранені.

“Наслідки уточнюються”, – додали в ОВА.

Армія РФ завдала авіаційного удару по центру Білопілля 8 квітня – є поранені

Удар по Сумах

Також військові РФ вдарили по Сумах за допомогою своєї авіації. Метою атаки стала цивільна інфраструктура.

В ОВА уточнили, що наслідки атаки російських окупантів уточнюються.

У відомстві закликали місцевих жителів бути уважними й акуратними, а також завжди йти в укриття під час повітряної тривоги.

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