Російська армія завдала авіаційного удару по центру Білопілля 8 квітня. Внаслідок атаки є поранені
Окупанти скинули КАБи а Балопілля в Сумській області.
Про це повідомляє НСН з посиланням на Сумську ОВА
“Ворог завдав авіаційного удару КАБами по центру міста Білопілля”, – йдеться в повідомленні.
В обласній адміністрації повідомили, що попередньо, є поранені.
“Наслідки уточнюються”, – додали в ОВА.
Армія РФ завдала авіаційного удару по центру Білопілля 8 квітня – є поранені
Удар по Сумах
Також військові РФ вдарили по Сумах за допомогою своєї авіації. Метою атаки стала цивільна інфраструктура.
В ОВА уточнили, що наслідки атаки російських окупантів уточнюються.
У відомстві закликали місцевих жителів бути уважними й акуратними, а також завжди йти в укриття під час повітряної тривоги.
Ще новини України: Окупанти завдали удару по житлових будинках у Харкові: є загиблі та поранені