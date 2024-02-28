28 лютого окупанти атакували Купʼянськ КАБами – є загиблі і постраждалі

28 лютого окупанти атакували Купʼянськ у харківській області КАБами. Зафіксоване влучання в центральній частині міста

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає НСН.

Відомо, що унаслідок російського обстрілу загинули 59-річний та 39-річний чоловіки, одна жінка поранена. Імовірно, під завалами ще є люди.

Також пошкоджені житлові будинки та цивільна інфраструктура. Наразі на місці атаки працюють профільні служби.

28 лютого окупанти атакували Купʼянськ КАБами

Інші обстріли

За даними рятувальників, близько 10:00 28 лютого росіяни завдали удару по прикордонному селу Кіндрашівка Куп’янського району. Унаслідок обстрілу зруйновано господарчу споруду на приватному подвір’ї. Там також почалася пожежа на площі 30 квадратних метрів.

За минулу добу росіяни обстріляли з артилерії та мінометів близько 15 населених пунктів Харківщини: Козача Лопань, Огірцеве, Гатище, Плетенівка, Синьківка та ін. Також окупанти завдали авіаударів по населених пунктах Бологівка, Іванівка, Берестове та ін.

Окрім того, у місті Ізюм під час прибирання своєї земельної ділянки на міні (попередньо «пелюстка») підірвався 42-річний чоловік. З численними пораненнями його доставили до медзакладу.

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