HIMARS «завітав» на нараду окупантів на лівому березі Дніпра у Херсонській області. Ексклюзивне відео, передане СБУ, оприлюднило видання РБК-Україна, передає НСН.

За наведенням Служби безпеки України українські воїни вразили тимчасовий пункт управління окупантів у Херсонській області. Внаслідок чого ліквідовані 8 російських офіцерів, а ще 7 поранені. Про це РБК-Україна повідомили джерела в СБУ.

Джерела видання в спецслужбах поділилися ексклюзивним відео нещодавньої “бавовни” у тимчасовому пункті управління росіян під Херсоном.

Так, завдяки наведенню СБУ, ракета HIMARS вразила окупантів в той момент, коли ті проводили щоденну нараду. На зібранні були російські офіцери 24-го мотострілецького полку 70 мотострілецької дивізії.

Тим часом, «Схеми» (Радіо Свобода) змогли ідентифікувати місце потенційного удару ракетами HIMARS по штабу російських військ під Херсоном, про який повідомили джерела в Службі безпеки України.

Це район населеного пункту Раденськ на Херсонщині.

HIMARS «завітав» на нараду окупантів на лівому березі Дніпра – відео

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