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Тег:
ВійнаХарків

Армія рф два дні поспіль гатила по Вовчанську – прокуратура показала наслідки

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Армія рф два дні поспіль гатила по Вовчанську – прокуратура показала наслідки
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Армія рф два дні поспіль гатила по Вовчанську на Харківщині. Правоохоронці зафіксували наслідки артилерійських та мінометних обстрілів, передає НСН.

За процесуального керівництва Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Слідством встановлено, що протягом 10 та 11 листопада окупанти обстрілювали м. Вовчанськ. Російські військові били по місту з артилерії та мінометів.

Пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди та цивільне підприємство.

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Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції вживають всіх заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора.

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