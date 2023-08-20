Окупанти цілий день гатять по Куп’янську – вже відомо про 10 поранених, серед них медик

Окупанти цілий день гатять по Куп’янську. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає НСН.

Ворог весь день завдає артилерійських ударів по Куп‘янську. За попередніми даними, внаслідок влучань у житловій частині міста поранені 10 осіб. Медики надають всю необхідну допомогу. Під час надання допомоги постраждав 35-річний фельдшер екстреної медичної допомоги.

Пошкоджені нежитлові будівлі, автомобілі.

Екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків російської агресії.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Вовчанську на Харківщині внаслідок ворожих обстрілів сьогодні загинув чоловік 1952 року народження. Виникли пожежі у житловому будинку та будівлі лікувального закладу, яка неексплуатується. Рятувальники ліквідували загорання.

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