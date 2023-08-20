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Тег:
ВійнаХарків
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Окупанти цілий день гатять по Куп’янську – вже відомо про 10 поранених, серед них медик

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Окупанти цілий день гатять по Куп'янську – вже відомо про 10 поранених, серед них медик
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Окупанти цілий день гатять по Куп’янську. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає НСН.

Ворог весь день завдає артилерійських ударів по Куп‘янську. За попередніми даними, внаслідок влучань у житловій частині міста поранені 10 осіб. Медики надають всю необхідну допомогу. Під час надання допомоги постраждав 35-річний фельдшер екстреної медичної допомоги.

Окупанти цілий день гатять по Куп’янську – вже відомо про 10 поранених, серед них медик

Пошкоджені нежитлові будівлі, автомобілі.

Окупанти цілий день гатять по Куп’янську – вже відомо про 10 поранених, серед них медик

Екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків російської агресії.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Вовчанську на Харківщині внаслідок ворожих обстрілів сьогодні загинув чоловік 1952 року народження. Виникли пожежі у житловому будинку та будівлі лікувального закладу, яка неексплуатується. Рятувальники ліквідували загорання.

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