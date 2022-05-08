Гайдай повідомляє про близько 60 загиблих внаслідок авіаудару по школі в Білогорівці (фото, відео)

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомляє, що попередньо близько 60 людей загинули внаслідок авіаудару окупантів по школі в Білогорівці. Про це він написав у своєму Телеграм-каналі вранці 8 травня, передає NNS.

Люди ховалися у підвалі школи. На одному з відео говориться, що бомба влучила прямо в підвал – на його місці утворилася воронка.

За словами Гайдая, о 16:37 7 травня в Білогорівці внаслідок російського авіаудару виникли пожежі в будівлі школи на площі близько 300 м кв. та в будинку культури.

Пожежу ліквідовували майже чотири години, потім проведено розбирання завалів та, на жаль, знайдені тіла двох загиблих. Евакуйовані з-під завалів 30 осіб, семеро з яких поранені. Скоріш за все, усі 60 осіб, що залишалися під уламками будівель, загинули.

Це справжні звірства «руського миру»: цинічний обстріл школи із бомбосховищем, вбивство дітей в Привіллі. Росіянам неважливо, кого вбивати. Не може військового – вб’є беззахисну дитину, – написав Сергій Гайдай.

Він також нагадав, що вчора вдень окупаційні війська рф з «градів» та «ураганів» обстріляли Привілля на Луганщині. Загинули 11-ти та 14-річний хлопці, їх 69-річна бабуся, 12-ти й 8-річна сестри загиблих отримали тяжкі поранення й були госпіталізовані до лікарні.

Як з’ясувалося, бабуся з онуками вийшли зі сховища на декілька хвилин і саме в цей час ворог вдарив по місту.

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