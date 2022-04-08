Десятки загиблих і більше 100 поранених: рашисти вдарили по вокзалу у Краматорську (фото, відео)

Десятки загиблих і більше 100 поранених мирних мешканців – рашисти нанесли ракетний удар по вокзалу у Краматорську на Донеччині, передає NNS, посилаючись на голову Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка.

По залізничному вокзалу Краматорська вдарили російські фашисти. Поліція та рятувальники, що працюють на місці, повідомляють про десятки загиблих та поранених людей, – написав Кириленко.

Під час ракетного удару на вокзалі перебували тисячі людей, адже зараз відбувається евакуація жителів Донеччини до більш безпечних областей України.

Рашисти добре знали, куди цілять і чого хочуть: вони хочуть взяти у заручники якомога більше мирних людей, хочуть знищити все українське. Російська федерація – країна нелюдів і злочинців. Зло має бути зупинене і обов’язково – покаране! – написав Павло Кириленко.

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Перші секунди після вибуху

За попередніми даними, 30 осіб загинуло, понад 100 поранені. Про це повідомив голова правління “Укрзалізниці” Олександр Камишін.

Це цілеспрямований удар по пасажирській інфраструктурі залізниці та жителях міста Краматорськ, – написав він.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович впевнений, що атака російських окупантів на вокзал у Краматорську 8 квітня було заздалегідь спланованою операцією. На це вказує на ризикованість подібної атаки і дорога ракета, яка використовується для неї.

Президент України Володимир Зеленський через деякий час після перших заяв інших посадовців уточнив, що удар було нанесено ракетою “Точка-У”, а не Іскандером, як повідомлялося раніше. На фото видно, що на її боці написано російською “За детей”.

Окупанти вдарили “Точкою-У” по залізничному вокзалу Краматорська, де перебували тисячі мирних українців, очікуючи на евакуацію. Російські нелюди не полишають своїх методів. Не маючи сил та сміливості протистояти нам на полі бою, вони цинічно знищують цивільне населення. Це зло, яке не має меж. І якщо воно не буде покаране, то ніколи не зупиниться, – написав Зеленський.

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