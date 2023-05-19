Вони повертали людям світло: російський дрон вбив трьох енергетиків на Сумщині сьогодні

Російський дрон вбив трьох енергетиків на Сумщині сьогодні. Машину співробітників обленерго було обстріляно з повітря. Про це НСН повідомляє, посилаючись на низку джерел.

На Сумщині 19 травня російські загарбники атакували автомобіль співробітників “Сумиобленерго”, які їхали ліквідувати наслідки пошкоджень енергетичної мережі регіону. Унаслідок обстрілу загинули двоє електромонтерів та водій.

По автомобілю обленерго загарбники вдарили за допомогою БпЛА. Про черговий злочин російських окупантів повідомили в АТ “Сумиобленерго” та в Офісі генерального прокурора України.

“З великим болем і сумом повідомляємо про тяжку для колективу АТ ” СУМИОБЛЕНЕРГО” звістку. Сьогодні, 19 травня, під час пошуку місця пошкодження повітряної лінії загинуло 3-є працівників нашого товариства. Висловлюємо найщиріші співчуття рідним та близьким загиблих колег! Світла памʼять героям енергетичного фронту”, – зазначено у повідомленні “Сумиобленерго”

Російський дрон вбив трьох енергетиків на Сумщині

В ОГПУ розпочали досудове розслідування за фактом порушення загарбниками законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України) через загибель енергетиків на Сумщині.

За даними органів прокуратури, окупанти атакували автомобіль “Сумиобленерго” близько 11:45 19 травня. У ньому співробітники енергетичного підприємства їхали по польовій дорозі на території Юнаківської громади Сумського району.

Наразі на місці загибелі співробітників обленерго працюють представники прокуратури та інших правоохоронних органів. Триває фіксація наслідків злочину та вилучення доказів.

Досудове розслідування проводять слідчі Управління СБУ у Сумській області.

Висловлюємо щирі співчуття родинам колег-енергетиків з «Сумиобленерго», які сьогодні загинули внаслідок атаки ворожого беспілотника. Вони сумлінно виконували свою роботу та повертали людям світло в дуже небезпечних умовах, – йдеться у повідомленні ДТЕК

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