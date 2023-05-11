В жахливій ДТП на трасі Київ-Чоп загинули мама і двоє маленьких дітей (фото, відео)

В жахливій ДТП на трасі Київ-Чоп на Львівщині загинули жінка і двоє її дітей. Ще одна дитина отримала травми. Легковик не розминувся на дорозі з вантажівкою під управлінням мешканця Запоріжжя. Про це повідомляє львівська поліція, передає НСН.

На місці події працювали слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини, встановлюються всі обставини та уточнюються дані учасників ДТП.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 10 травня, близько 19.40, на автодорозі «Київ-Чоп» біля села Розвадів Стрийського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення автомобіля «Volkswagen Touran», яким керувала 42-річна мешканка Стрийського району, з вантажівкою «Renault» під керуванням 45-річного жителя Запоріжжя.

Від отриманих внаслідок ДТП травм водійка легковика та двоє її доньок віком орієнтовно чотири і шість років померли на місці події. Крім того, тілесні ушкодження отримали 15-річний пасажир легковика та водій вантажівки.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч.3 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

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