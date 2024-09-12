Донеччина: 6 загиблих і 12 поранених, зруйновано міст, перебили водопостачання до Покровська

Донеччина: ситуація тут ускладнюється щогодини. Гинуть і отримують поранення люди внаслідок ворожих обстрілів. Окупанти затято нищать інфраструктуру і продовжують наступ.

Донеччина пережила 33 обстріли за добу: багато загиблих і поранених

Про оперативну ситуацію по області станом на ранок 12 вересня розповіли у Донецькій ОВА, передають «Новини України – НСН».

Волноваський район. У Костянтинополі Великоновосілківської громади загинули 2 людини, 5 поранено.

Покровський район. У Зоряному Мар’їнської громади загинула людина. У Гірнику поранено людину, пошкоджено приватні будинки і багатоповерхівки; у Кураховому під вогнем приватний сектор. У Покровську пошкоджено складське приміщення та інфраструктурний об’єкт.

Краматорський район. У Щуровому Лиманської громади пошкоджено базу відпочинку, будинок і 5 автомобілів; ще 1 будинок пошкоджено у Торському. У Костянтинівці 3 людини загинули і 5 поранені, пошкоджено 19 приватних будинків, 2 багатоповерхівки, крамницю, торговий павільйон, 3 лінії електропередач і 3 автівки.

Бахмутський район. У Торецьку поранено людину, пошкоджено будинок. У Сіверську пошкоджено 2 будинки.

Крім того, окупанти вдарили по мосту між Покровськом та Мирноградом і повністю зруйнували його.

Всього за добу росіяни 33 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 1107 людей, у тому числі 149 дітей.

Перебили водопостачання у Покровську

Росіяни перебили водопостачання до Покровська.

Внаслідок бойових дій зупинена робота модульної фільтрувальної станції, завдяки якій останнім часом Покровськ отримував воду. Відновити її роботу наразі неможливо.

Влада працює над вирішенням цієї проблеми.

Зокрема, вже зараз у Покровській громаді коштом місцевого бюджету пробурено 75 свердловин загального користування, коштом ОСББ — 250 свердловин біля багатоповерхівок.

У громаді організовано підвезення питної води і встановлено 8 установок зворотнього осмосу, з яких люди можуть набирати воду безкоштовно.

При цьому в Родинському водопостачання триває.

Ситуація складна і найближчим часом кращою не стане. Тому я вкотре закликаю: евакуюйтесь! – пише начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін

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