«Для нас залишились години»: командир морпіхів у Маріуполі просить врятувати хоча б цивільних і поранених

«Для нас залишились години. Про дні, мабуть, уже не йдеться». Командир морпіхів у Маріуполі Сергій Волинський звертається до міжнародної спільноти і української влади з проханням врятувати хоча б цивільних і поранених бійців, які заживо гниють у підвалах «Азовсталі».

Про це командир 36-ї окремої бригади морських піхотинців Збройних сил України Волинський сказав у коментарі «Радіо Свобода» сьогодні, 21 квітня, передає NNS.

Українські морські піхотинці вкотре просять світову спільноту допомогти організувати екстракцію військових або хоча б «зелені коридори» для виводу цивільних та поранених із території заводу «Азовсталь» у Маріуполі.

На території підприємства залишаються сотні цивільних, понад 500 поранених бійців та інші українські військовослужбовці, які боронять позиції під обстрілами артилерії окупаційних сил РФ. Російська сторона, попри офіційні заяви про «режим повної тиші для забезпечення гуманітарних коридорів», продовжує обстріли території заводу, які тривають по 7–10 годин на добу, застосовуючи в тому числі фугасні авіаційні бомби ФАБ-3000.

«Це робота дипломатів, це робота пана президента, це робота міжнародної спільноти. Потрібно кричати! Просто словами підтримки і глибокими подихами ситуацію вже не врятувати. Вона перейшла критичну межу. Має бути всім соромно, починаючи від Байдена, який закликає світ до демократії та людяності, і до останнього політика, який лягає спати в теплу, чисту постіль, який вдосталь їсть та п’є води, за те, що тут діти перебувають більш ніж 50 діб за умов повної ізоляції», – заявив Сергій Волинський

«Ми маємо надію, що світові лідери і дипломати всього світу все ж таки почують нас і знайдуть правильну платформу, знайдуть шляхи вирішення ситуації. Для нас, можливо, залишилися години, про дні, мабуть, уже і не йдеться», – повідомив він.

Військовий повідомив, що артилерійські обстріли заводу тривають по 7-10 годин на добу. За ними слідом відбуваються спроби російських військових взяти «Азовсталь» штурмом. Для цього, за словами Сергія Волинського, окупаційні сили створюють великі групи по 100 осіб із підтримкою БТРів та танків.

«Противник має у десятки разів більшу чисельність угрупування, повністю контролює небо, бомбардує нас бомбами, наприклад такими, як ФАБ-3000. Залишаються вирви там по 20 метрів в глибину в землі. Постійно використовується артилерія різних калібрів, у тому числі ракети, в тому числі артилерія, яка базується на морі», – повідомив Волинський.

«Більш ніж півтисячі поранених військовослужбовців, на території перебувають сотні цивільних осіб, серед них діти та жінки. Їжі немає, води немає, медикаментів немає… У підвальних та напівпідвальних приміщеннях через сирість не загоюються рани, хлопці гниють… Отака ситуація», – пояснює Волинський.

Що було раніше

21 квітня віцепрем’єрка – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук поширила заяву, про те що Україна вимагає від Росії терміново відкрити гуманітарний коридор із комбінату «Азовсталь» у Маріуполі.

«Там зараз перебувають близько тисячі цивільних і 500 поранених військових. Їх усіх треба витягнути з «Азовсталі» сьогодні», – наголосила Верещук у дописі в телеграмі.

Вона закликала світових лідерів і міжнародну спільноту сфокусувати зараз свої зусилля саме на «Азовсталі».

«Зараз це ключова точка та ключовий момент для гуманітарних зусиль!!!» – написала міністерка.

На 20 квітня було анонсовано гуманітарний коридор з окупованого Маріуполя. Пізніше віцепрем’єрка – міністерка із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що гуманітарний коридор з Маріуполя не спрацював «так, як планувалося» внаслідок неконтрольованих дій російських військових. Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що евакуаційних автобусів з Маріуполя виявилось набагато менше, ніж анонсувала російська сторона. Виїхати вдалось лише чотирьом автобусам.

За словами Верещук, нову спробу евакуювати жінок, дітей та осіб похилого віку із окупованого Маріуполя мали здійснити у четвер, 21 квітня. Посадка в автобуси планувалася на бульварі Шевченка на кільці біля торговельного центру «Порт-Сіті» о 14:00.

Вранці 20 квітня командир 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ Сергій Волинський («Волина») закликав іноземні держави терміново провести «екстракцію» з Маріуполя – вивезти кілька сотень військових і цивільних з «Азовсталі» у безпечне місце, щоб врятувати від росіян.