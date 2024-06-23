Депутат облради застрелив лісника на Сумщині: 46-річний чоловік помер на місці

Депутат облради застрелив лісника на Сумщині. Йому оголосили про підозру.

Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура, передають Новини України – НСН.

Депутат облради застрелив лісника

Керівник прокуратури Сумщини повідомив про підозру депутату облради, який з мисливської зброї вистрілив у людину

Керівник Сумської обласної прокуратури Олександр Панченко 22 червня 2024 року повідомив про підозру депутату Сумської обласної ради за фактом умисного вбивства майстра лісу (ч. 1 ст. 115 КК України).

За даними слідства, подія сталась 21 червня 2024 року близько 19:00 год на території мисливського господарства «Північний ліс», що розташоване в с. Заріччя Конотопського району.

Під час пристрілки власного мисливського карабіну депутат, замість встановленої мішені, вистрілив у працівника лісництва, який перебував у зоні ведення вогню.

Від отриманого вогнепального поранення 46-річний потерпілий помер на місці події.

Наразі підозрюваний перебуває в Ізоляторі тимчасового тримання, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

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