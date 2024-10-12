Стало відомо, де росіяни ймовірно готують наступ

Росіяни ймовірно готують наступ на одному з напрямків фронту, попередньо втративши тут свої раніше захоплені позиції.

Йдеться про Харківщину, а саме – про Вовчанськ.

Росіяни ймовірно готують наступ на Вовчанськ

Минулої доби було зафіксовано російські спроби висування з території РФ важкої вогнеметної системи, ймовірно, для поновлення наступальних дій в районі Вовчанська.

Про це йдеться в зведенні оперативно-тактичного угруповання «Харків», передають «Новини України – НСН».

Однак, Сили оборони, вчасно виявивши це, застосували розрахунок FPV для вогневого ураження цілі. Наразі уточнюються результати.

Крім цього, протягом ночі в місті росіяни проводили повітряну розвідку для корегування ударів по українським позиціям, відновлювали боєздатність підрозділів та поповнювали боєкомплекти мінометів.

В районі Стариці російські військові залучили чотири снайперські пари для виконання спеціальних вогневих завдань, а неподалік Липців — за допомогою безпілотника провів дистанційне мінування протипіхотними мінами.

Минулої доби відбулося одне бойове зіткнення в районі Вовчанська. Росіяни завдали один авіаудар одним КАБом, 44 удари дронами-камікадзе та 433 разів обстріляли українські позиції.

Втрати російських військових за добу на цьому напрямку склали 88 осіб, з них безповоротні — 33, санітарні — 55.

Також армія РФ втратила знищеними та пошкодженими 103 одиниці озброєння та військової техніки, зокрема:

8 артилерійських систем;

1 танк;

1 бойову броньовану машину;

36 автомобілів;

7 одиниць спецтехніки;

49 БпЛА;

1 протитанковий засіб.

Крім цього, Силам оборони вдалося знищити 88 укриттів для особового складу, одне місце зберігання боєприпасів та дві стартові позиції для запуску БпЛА.

Нагадаємо, що на Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень зросла до 23. Сили оборони відбивали російські штурми неподалік Петропавлівки, Степової Новоселівки, Колісниківки, Лозової, Кучерівки, Синьківки, Кругляківки, Новоосинового, Вишневого та Піщаного.

На головному фото статті Вовчанськ, яким він був до російського вторгнення.

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