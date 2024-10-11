«Вкрай жахливий день»: росіяни почали новий наступ на Курщині і потіснили ЗСУ

Росіяни почали новий наступ на Курщині. На жаль, вони мають успіхи.

Про це повідомляють аналітики ISW і DeepState, передають «Новини України – НСН».

Російські війська просунулися на головному українському виступі в Курській області, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Російські війська нещодавно просунулися на головному українському виступі в Курській області. Геолокаційні кадри, оприлюднені 7 жовтня, показують, що російські війська нещодавно незначно просунулися в східній частині Обухівки (південний схід від Коренєва), – йдеться у звіті ISW, оприлюдненому на сайті в п’ятницю

Як наголошується у звіті ISW з посиланням на російські джерела, російські сили захопили Покровський (південь від Кореневого) і просунулися до Зеленого Шляху (південний схід від Кореневого), а також захопили Нову Сорочину (на північ від Суджі) й просунулися в районі Черкаської Конопельки (південний схід від Суджі). “Однак ISW не виявив візуальних доказів, що підтверджують ці заяви”, – зазначено в матеріалі.

Водночас ISW, наводячи дані станом на 10 жовтня, пише, що “українські війська продовжували наступальні операції на головному українському виступі в Курській області на південний схід від Кореневого в районі Любимівки та на схід від Кореневого в районі Камишівки, проте не досягли підтверджених успіхів у цьому районі”.

Також ISW пише, що “українські сили продовжили наступальні операції в Глушківському районі на захід від головного українського виступу в Курській області 10 жовтня, але не досягли підтверджених успіхів у цьому районі. Російські джерела стверджують, що підрозділи російської 106 повітрянодесантної (ПДВ) дивізії відбили українську атаку в районі Веселого (на південь від Глушкова)”.

DeepState про російський наступ на Курщині

Інформаційний ресурс DeepState пізно ввечері у четвер 10 жовтня повідомив, що російські сили продавили лівий фланг Сил оборони України в Курській області.

“Вкрай жахливий день сьогодні в районі Новоіванівки: вступати в бій довелося артилеристам і дронарям. Ворог за останній час стягнув чимало техніки та живої сили. Перші спроби хоч і досягли тактичного успіху біля Снагості, але з часом були повністю зупинені. До сьогоднішнього дня” – пише DeepState.

“Ворог зараз намагається закріпитися в районі н. п. Новоіванівка та Зелений Шлях. Сформувалася вкрай ненадійна тактична обстановка для суміжних підрозділів на північ… Дуже сподіваємося, що оточень вдасться уникнути”, – зазначають аналітики DeepState

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