Росіяни окупували половину міста: що відбувається в Торецьку, скільки залишилося мешканців

Тривають жорстокі бої на Донбасі. Одне з міст, яке штурмують окупанти – Торецьк. Розповідаємо, що відбувається в Торецьку зараз і скільки там залишилося мирних мешканців.

Росіяни захопили половину міста: МВА

Російські війська окупували не менше половини Торецька на Донеччині. Під контролем Збройних сил України залишається близько 40-50% території міста. Про це заявив начальник Торецької міської військової адміністрації (МВА) Василь Чинчик, передають «Новини України – НСН»

За його словами, росіяни намагаються і докладають всіх зусиль, щоб якнайшвидше захопити місто.

Орієнтовно в районі 40-50% міста по суті знаходиться під контролем ЗСУ. Решта території – захоплена. І російські підрозділи намагаються та докладають усіх зусиль, щоб у найкоротші терміни повністю захопити місто, – заявив Чинчик

За його словами, українські військові утримують позиції у місті, незважаючи на спроби російських сил захопити його повністю.

За останню добу росіянам не вдалося просунутися. Військовослужбовці докладали всіх зусиль, щоб російські підрозділи не мали успіху. На вчорашній день не зафіксовано жодного просування, ні захоплення жодної позиції та жодного будинку, будь то житлова забудова чи об’єкт критичної інфраструктури на території громади, – зазначив Чинчик

Він також повідомив, що у місті залишилося близько 1 150 мешканців. Проводиться їхня евакуація, але зі значними труднощами.

На жаль, на сьогодні, ті люди, які залишилися, якщо виходять, то мінімум із документами, що засвідчують особу. І то навіть їх (документів) немає, бо вони десь згоріли, або десь у підвалах, або десь у квартирах. Якщо брати вчорашній день, то семеро людей вдалося вивезти з території громади, – зазначив Чинчик

Глава МВА зазначив, що на сьогодні складова безпеки в Торецьку дозволяє лише ‘у певні проміжки часу, коли настає затишшя чи десь сприятливі погодні умови для того, щоб можна було якомога ближче в’їхати до міста та евакуювати населення’.

Що відбувається в Торецьку: інформація від ЗСУ

Російські окупаційні війська закріпилися на двох вулицях Торецька – до вулиці Центральної. Про це в телеефірі повідомила речниця ОТУ “Луганськ” Анастасія Бобовнікова.

Ситуація залишається складною. Найскладніша ситуація біля Торецька та Нью-Йорка. На жаль, ворог там дещо просунувся і закріпився на двох сусідніх вулицях Торецька – до вулиці Центральної, про яку ми говорили раніше, – сказала вона

За словами речниці, ворог не полишає спроби пробити нашу оборону в районі Часового Яру. Також попри те, що зменшилась кількість штурмів, ворог заводить нове поповнення на передові позиції.

Погода впливає на обидві сторони: як на ворога, так і на нас. Зараз на Донбасі ще сухо. Ворогам, на жаль, легко нас атакувати, проте і нам легше захищатися в суху погоду, легше відбивати їхні штурмові дії. Проте, коли погода зміниться, і почнуться дощі, ворог вгрузатиме в багнюку. Я думаю, що вони будуть не підготовлені до зимового періоду, тому що ми вже бачили, що командування російської армії взагалі байдуже ставиться до свого особового складу. Ми ж будемо краще підготовлені, і нам буде простіше в такий осінньо-зимовий період, – поінформувала речниця

Вона зазначила, що навпроти них стоять кадрові підрозділи російської армії, які укомплектовані контрактниками, переважно з мотострілкових бригад. Також присутня парашутно-десантна дивізія і спецпідрозділи російської армії, які гарно підготовлені та укомплектовані.

Проти нас у нашій зоні відповідальності стоїть сильний ворог. Поки що великих ротацій підрозділів, наприклад, зміни дивізії або зміни бригад, ми не спостерігаємо, проте ворог заводить нові сили на передові позиції, поповнює втрати особового складу, – підсумувала Бобовнікова

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