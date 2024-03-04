Черговий воєнний злочин: окупанти вбили двох рятувальників на Донеччині

Черговий воєнний злочин росії забрав життя двох рятувальників на Донеччині. Про це повідомив голова МВС Ігор Клименко увечері 4 березня, передає НСН.

Сьогодні під час гасіння пожежі в Краматорському районі рятувальники Слов’янського гарнізону потрапили під повторний обстріл росіян. По надзвичайниках та пожежній техніці ворог вдарив безпілотником.

Загинули Олег Мартиненко та Богдан Равлик. Тепер їм назавжди 29 та 31.

Ще троє рятувальників отримали поранення, їм надається медична допомога.

У наших рятувальників немає зброї, вони ризикували своїм життям, щоб інші могли жити.

Щирі співчуття рідним, близьким та друзям наших колег. Світла пам’ять, – написав Клименко

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