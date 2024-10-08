Через загрозу повторних обстрілів масштабну пожежу в Костянтинівці гасили дві доби

Масштабну пожежу в Костянтинівці, яка виникла внаслідок російської атаки, гасили майже дві доби. Рятувальники не могли нормально працювати через загрозу повторних обстрілів.

Про це повідомили у ДСНС. Сьогодні, нарешті, вогонь вдалося перемогти, передають “Новини України – НСН“.

Зазначається, що 6 жовтня окупанти завдали удару по м. Костянтинівка Краматорського району, влучивши в 4-поверхову адміністративну будівлю. Виникла пожежа: загорілася покрівля та перекриття.

Уже за 6 годин вогнеборці локалізували пожежу на площі 1300 кв. м. Однак через постійну загрозу повторних обстрілів повністю ліквідувати її вдалося лише 8 жовтня.

Масштабну пожежу в Костянтинівці гасили дві доби: фото

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