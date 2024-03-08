Благала врятувати бібліотеку: в Херсоні родина святкувала 8 березня, коли снаряд прилетів у будинок

В Херсоні родина просто дивом вціліла. Ворожий снаряд прилетів у будинок, з якого люди вийшли за дві хвилини до цього. Про подію розповіли рятувальники, які працювали на місці обстрілу. Показали фото і відео, передає НСН.

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Сім’я вирішила відсвяткувати 8 березня в літній кухні. А ворожий снаряд прилетів в житловий будинок, з якого люди кілька хвилин до того вийшли. Дивом ніхто не постраждав. В одній з кімнат спалахнула пожежа.

Рятувальники швидко прибули за викликом. Власниця будинку благала вогнеборців врятувати домашню бібліотеку, яку вона збирала довгі роки.

Вогнеборці оперативно загасили пожежу та врятували частину бібліотеки…

В Херсоні родина дивом врятувалася: фото, відео

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