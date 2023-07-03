Росіяни намагаються повернути втрачені позиції біля Антонівського мосту на Херсонщині. Про це повідомила керівник Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк під час телемарафону, передає НСН.

Ворожі позиції ми зачищаємо, а ворог з дивовижною впертістю повертається на них і намагається розгорнути знову, бо їм треба виконувати їх наказ і зімітувати хоч якусь бурхливу діяльність, яку вони не можуть продемонструвати, для прикладу, на Запорізькому і східному напрямку, – сказала Гуменюк

Крім того, вона зазначила, що за минулу добу кількість атак військ рф на Херсонському напрямі значно зросла. Вдень було майже 50 обстрілів, вночі – близько 40.

Ворог також знову застосовує авіацію – керовані авіабомби минулої доби вже були спрямовані і на сам Херсон, – додала Гуменюк

Додамо, що за минулу добу загарбники 85 разів обстріляли деокуповані території Херсонської області, випустивши 490 снарядів.

Як повідомляє голова Херсонської обласної військової адміністрації, ворог гатив з мінометів, артилерії, танків, реактивних систем залпового вогню «Град», а також атакував регіон безпілотниками.

Терористи били по житлових кварталах, поціливши у будівлі сільськогосподарських підприємств, житлових будинках, господарських спорудах та по аптеці. Є ушкодження техніки та приватних автомобілів.

За інформацією Херсонської міської військової адміністрації, по території громади ворог стріляв 35 разів, використавши 166 снарядів. Під вогнем окупантів опинилися Антонівка, Херсон, Садове, Зеленівка, Наддніпрянське та Інженерне. По обласному центру прилетіло 35 снарядів.

Окрім того, в ніч на 3 липня терористи знову вдарили по Антонівці, Херсону та Інженерному, також під артилерійським вогнем перебувала територія поблизу Антонівського мосту на лівобережжі Дніпра.

Як повідомляє голова Бериславської районної військової адміністрації Володимир Літвінов, загарбники обстріляли села Зміївку, Михайлівку, Золоту Балку, Дудчани, Качкарівку та Ольгівку.

Загалом за минулу добу терористи поранили 6 мирних жителів, з-посеред них одну дитину. У Херсонській громаді поранено чотирьох осіб.

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