«Білі Янголи» вивезли немовля з Донеччини, а батьки 12-річного хлопчика відмовилися

«Білі Янголи» – це евакуаційний екіпаж поліції. Правоохоронці під обстрілами, ризикуючи власним життям, вивозять з гарячих точок мирних мешканців. На жаль, далеко не всі погоджуються на евакуацію…

Днями група «Білий Янгол» об’їхала гарячі точки Очеретинської громади – Нетайлове, Керамік, Первомайське. Поліцейські вмовляли родини, які раніше вже відмовилися від евакуації. Цього разу поліції вдалося переконати виїхати сім’ю з однорічною дитиною, повідомляється на офіційному сайті поліції, передає НСН.

Зазначається, що у населених пунктах біля фронту немає світла й води, внаслідок постійних обстрілів зруйновано будинки. Проте не всі мешканці вважають за потрібне вивезти звідси дітей.

Батьки 12-річного хлопця підписали відмову від евакуації. Дитина близько року не навчається, не спілкується з однолітками. Поліцейські повідомили, що волонтери знайшли для сім’ї житло в безпечному місці – будинок зі всіма умовами. Однак дорослі не пристали на цю пропозицію.

А ось маму однорічного малюка «Білим янголам» вдалося переконати виїхати. Родину вмовляли впродовж трьох місяців – в результаті дорослі обрали для своєї дитини безпеку. Жінка погодилася на евакуацію та попросила приїхати за нею через тиждень.

Що до міста Авдіївка, то поліцейські зазначають, що люди стали активніше евакуюватися з міста – й молоді, і літні. Мешканці вкрай виснажені виживанням під щоденними авіаударами, без комунікацій, медичної допомоги. Під вогнем поліцейські вивозять маломобільних і хворих громадян. Для цього є все необхідне: ноші, пристосоване для таких перевезень броньоване авто й досвід парамедиків, який має кожен «білий янгол».

Як працюють “Білі Янголи” в гарячих точках: фото, відео

Ще новини України: «Вчора вмовляли евакуюватися, а сьогодні дитина загинула» – окупанти вбили 5-місячне немовля в Авдіївці