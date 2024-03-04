Безхатько викрав 8-річну дівчинку, тягнув її по землі і сховав у бункері: моторошна подія на Миколаївщині

Моторошна подія на Миколаївщині сколихнула всю Україну. Тут безхатько викрав 8-річну дівчинку з її дому, тягнув її по землі, а потім сховав у бункері. Весь цей час дитину шукали рідні і поліція. На щастя, дівчинку знайшли живою!

НСН розповість подробиці з посиланням на правоохоронців і колишнього співробітника МВС.

Так, у поліції Миколаївської області повідомляють, що Ангеліна Чугай зникла з дому ввечері 1 березня у с. Лепетиха Березнегуватської громади.

З моменту отримання повідомлення про зникнення 8-річної дівчинки під контролем керівництва обласного главку поліції одразу була розгорнута розшукова поліцейська операція, створено оперативний штаб.

До пошуку залучений особовий склад місцевого відділення поліції, районного відділку, найближчих відділень, оперативники і ювенали обласного управління поліції, кінологи, військові та мешканці села.

Правоохоронці перевірили с. Лепетиха та його околиці, обстежили покинуті будівлі, пустирі, колодязі, лісосмуги. Територію відстежили і за допомогою аеророзвідки.

А згодом правоохоронці повідомили, що дівчинку знайшли.

Безхатько викрав 8-річну дівчинку

Ігор Блошко, який свого часу працював в МВС, розповів подробиці цієї справи, зазначивши, що дівчинку вкрав безхатько — її знайшли у шести кілометрах від населенного пункту у викопаному в землі бункері.

«Вночі саме цю ділянку пройшли і не помітили. Місцеві допомагали шукати, теж пройшли повз. По другому кругу вдень, вивчаючи територію більш детально, один із баштанських оперів наступив на траву, а вона здвинулась. Це була замаскована кришка бункеру, який викопав в землі злочинець, — пише він на своїй сторінці у соцмережах. — Туди, а він там з дівчинкою. Затримали на місці оцю скотину, звільнивши з його лап малолітню потерпілу. Дякуючи Богу і поліції, дівчинка жива і здорова. Не відомо, що могло з нею статися, якби зволікали, бо наміри злочинця були… Бомжара викрав дитину з будинку і тягнув її силоміць із собою до укриття. Зараз воно арештоване. Дівчинці надається психологічна і медична допомога» – розповів Блошко

В поліції Миколаївщини додали, що після того, які дівчинка зникла, її рідні заявили, що мають підозри, що дитину міг викрасти колишній співмешканець її бабусі, який тривалий час мешкав разом із сімʼєю.

Затриманий розповів, як забрав дитину, та стверджував, що увечорі хотів відвести її додому… Нині слідчі повідомили про підозру 50-річному чоловіку за ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України.

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