Армія рф скинула керовані авіабомби на Куп’янськ. Фото наслідків оприлюднив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає НСН.

Внаслідок першого удару пошкоджено як мінімум 7 житлових будинків, знищені автомобілі цивільного населення. Інформації про постраждалих не було. Підрозділи ДСНС ліквідовують наслідки влучань.

Згодом окупанти завдали ще одного удару по Куп’янську.

Пошкоджені багатоквартирні житлові будинки. За попередньою інформацією, постраждала цивільна жінка, вона госпіталізована до медичної установи, дані встановлюються.

Армія рф скинула керовані авіабомби на Куп’янськ: фото наслідків

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