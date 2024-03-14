Ворог масовано атакує Харківщину – багато руйнувань (фото)

Ворог масовано атакує Харківщину. Про обстріли вночі і вдень та про їх наслідки розповів начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає НСН.

Сьогодні вночі ворог здійснював масований обстріл БПЛА по обʼєктах телевізійної інфраструктури області. На частині тривають відновлювальні роботи.

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Синьківка, Іванівка, Берестове, Гранів, Стрілеча, Борисівка, Вовчанські Хутори та ін. Авіаударів ворог завдавав по н.п. Вовчанськ.

Вчора о 16:20 у с. Вовчанські Хутори Чугуївського району внаслідок артобстрілу пошкоджено два приватні будинки та дві автівки. Без постраждалих.

О 15:20 відбувся обстріл БПЛА с. Вільча Чугуївського району. Постраждалих немає.

О 15:00 у м. Вовчанськ внаслідок масованих обстрілів пошкоджено 11 магазинів, 3 приватні будинки, 5 багатоквартирних будинків. Постраждалих немає.

Об 11:00 у м. Куп’янськ внаслідок обстрілу пошкоджений один приватний будинок. Повторний обстріл стався о 11:40, пошкоджений будинок. Без постраждалих.

О 9:00 у с. Курилівка Куп’янського району внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок. Повторний обстріл стався о 11:15, також пошкоджено будинок.

О 08:15 у м. Вовчанськ внаслідок артобстрілу руйнацій зазнав один приватний будинок. Повторний артобстріл стався о 13:00. Без постраждалих.

За минулу добу українські захисники відбили 4 атаки противника в районі Табаївки.

Упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 37,85 га території, знищили 291 вибухонебезпечний предмет.

За добу евакуювали 16 дітей з родинами. На сьогодні евакуйовано із двох громад 89 дітей: Вільхуватської — 30; Великобурлуцької — 59.

Ворог масовано атакує Харківщину: фото

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