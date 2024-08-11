На Миколаївщині горить Андріївське урочище. Вогнеборці намагаються загасити пожежу. Але, за останніми даними, вогонь охоплює все більшу площу.

Про це повідомляють у ДСНС, передають «Новини України – НСН».

Перше повідомлення про пожежу з’явилося 11 серпня о 16:40. Зазначалося, що на Миколаївщині вогнеборці ліквідовують пожежу на території Андріївського урочища

Пожежа на той момент охопила понад 30 га. хвойного настилу та сухої трави, а також частково поширилася на житловий сектор села Ковалівка. Було ліквідовано займання трьох господарчих споруд та двох житлових будинків. Ситуацію ускладнював поривчастий вітер. Моніторинг пожежі здійснювався за допомогою БпЛА.

На місці працюювали 75 вогнеборці та 15 одиниць техніки ДСНС. Для підвозу води залучено водовози ДСНС.

А станом на 18:00 загальна площа пожежі становила вже 70 гектар, з яких 50 га. – це ліс, 20 га. – суха трава та очерет.

Загрози житловому сектору на цей момент вже не було.

За останніми даними, від ДСНС працює 120 чоловік та 17 одиниць техніки.

Горить Андріївське урочище на Миколаївщині: фото

Довідка: Андріївське урочище – що про нього відомо

Андрі́ївське — заповідне урочище місцевого значення в Україні. Розташоване в межах Миколаївського району Миколаївської області, біля села Андріївка.

Площа 1294 га. Статус присвоєно згідно з рішенням № 448 від 23.10.1984 року. Перебуває у віданні ДП «Миколаївське лісове господарство» (Андріївське лісництво, діл. 1-23).

Статус присвоєно для збереження штучно створеного лісового масиву на правобережній терасі Південного Бугу. У деревостані переважає сосна.

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