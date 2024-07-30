В центрі Одеси сталася масштабна пожежа: загорівся триповерховий житловий будинок. Площа пожежі сягла 500 кв.м. Постраждало 3 вонеборці.
Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на ДСНС України.
Полум’я швидко розповсюджувалося по конструкціях будівлі, це ускладнювало роботу рятувальників.
“На жаль, постраждало 3 вогнеборці: 2 фахівці ДСНС та 1 представник Асоціації добровільних пожежників України.”, – йдеться в повідомленні.
Рятувальникам знадобилось дві години, щоб повністю ліквідувати пожежу. Для гасіння вогню залучали 16 одиниць спеціальної та допоміжної техніки й 55 надзвичайників з добровольцями.
Причини виникнення пожежі встановлюватимуться відповідними органами.
В центрі Одеси сталася масштабна пожежа – постраждало 3 вогнеборці (фото)
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