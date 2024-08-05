Війна знищила 80% святогорського лісу з унікальними деревами у «Донецькій Швейцарії»

Через війну знищено 80% Святогорського лісу. Цю місцевість називали «Донецькою Швейцарією». Мова про Національний парк “Святі гори” на Донеччині. Працівники берегли його немов зіницю ока. Тут рослі унікальні дерева…

Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну в національному парку “Святі гори” в Донецькій області знищено 80% лісових насаджень. Про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, передають «Новини України – НСН».

Близько 9,5 тис. га лісу нацпарку випалені вогнем, ще 10 тис. га необхідно обстежити та знешкодити вибухонебезпечні предмети, які можуть там знаходитись. Про це заявляє заступниця міністра захисту довкілля Олена Крамаренко. Також вона повідомляє, що перше, що необхідно зробити у заповіднику – це провести розмінування, наразі природоохоронці самотужки проводять розмінування, й наразі розміновані близько 100 км лісових доріг та під’їзди до пожежних водойм.

За попередніми підрахунками, шкоду довкіллю нацпарку оцінюють у 16 млрд грн.

Війна знищила 80% Святогорського лісу – що відомо про ці місця

Над річкою Сіверський Донець нависають крейдяні пагорби заввишки до 200 метрів, які були порослі реліктовим лісом. Вони мають назву Святі гори

Знаходиться це унікальне місце на півночі Донецької області. Його називали “Донецькою Швейцарією”.

Цю мальовничу місцевість кличуть Святими горами з початку XVI століття – одну з перших згадок про них можна знайти у Львівському літописі 1547 року: «З Рильська прибув станичник, перекладач Гаврило, якого князь Петро Іванович Кашин посилав до Святих Гір».

Сіверський Донець – найбільша річка Східної України і однією з перших була оспівана в давньоруській літературі, у «Слові о полку Ігоревім». Саме її назва дала ім’я всьому шахтарському краю. На скелястих берегах річки знаходиться Святогірська лавра, побудована ще в XIII-XVI столітті. Неподалік від лаври – був ліс…

Національний парк тут заснували в 1997 році на території в 405 кв.км вздовж річки Сіверський Донець.

Парк був відомий, перш за все, своїми крейдяними горами, на яких ростуть реліктові крейдяні сосни і вікові дуби. Крім них тут зростало майже тисяча видів рослин, 48 з них занесені до Червоної книги України. У Святих горах було зафіксовано 250 різновидів тварин, серед яких 194 види пернатих, 43 – ссавців. Також у водах національного парку мешкало 40 видів риб.

Крім того, тут є цікаві археологічні об’єкти та пам’ятники історії, яких загалом налічується понад 200.

На землях національного парку Святі гори розташовуються також озеро Чернецьке, що з’явилося на місці старого русла річки Сіверський Донець. В болоті Мартиненкове можна було побачити найбільші в Україні колонії чапель; також тут зустрічалися чайки, іволги, солов’ї, чорні шуліки, одуди. З рослин великий інтерес представляли латаття, глечики, щитовник, болотні іриси, їжачі голівки, жабурник, рдесники плаваючі.

Майже 100 років вчені проводили тут дослідження і писали, що треба зберегти для майбутніх поколінь унікальну, якої нема більше ніде в Україні територію виростання реліктової сосни крейдяної. На момент організації Національного парку їх залишалося 719 штук.

Унікальні старовікові діброви займали у Національному парку площу понад 100 гектарів. Дубам тут було по 300-500 років, а найстаршому – понад 630. Таких дібров у регіоні більше ніде немає, як і у більшій частині України.

Колись тут був степ, а 40% прекрасних лісів посаджено руками людини, у надскладних умовах. У 1803 році славнозвісним Іваном Данилевським була вперше посаджена звичайна сосна. Біля Донця раніше паслися отари овець, був пісок, який заносив селища. А Данилевський за власні кошти посіяв тут до тисячі десятин соснового лісу, поклавши початок степовому лісорозведенню. Спочатку шишки просто кидали в борозни, а потім навчилися їх висушувати на сонці, добувати насіння, вирощувати сіянці і вже тоді садити ліс.

Робітники Національного парку завжди стежили за тим, не допустити несанкціонованої вирубки дерев. Пильно берегли ліс і від пожеж, проявляючи героїчні зусилля. Серед працівників – багато ентузіастів, які люблять природу і готові працювати навіть за низьку зарплату.

Тепер всі їх зусилля перекреслила війна. І це – велика трагедія для всієї України.

Фото: Укрінформ, колаж – “Новини України-НСН”

Нагадаємо, раніше ми писали: Там вже зараз 40 мільярдів дерев: Каховське водосховище стає найбільшим лісом півдня України