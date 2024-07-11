Окупанти вдарили по агропідприємству на Харківщині: постраждали люди і тварини

Окупанти вдарили по агропідприємству на Харківщині вранці 11 липня. Постраждали четверо людей і тварини.

Про це «Новини України – НСН» повідомляють з посиланням на ДСНС і ОВА.

Окупанти вдарили по агропідприємству на Харківщині – що відомо

Вранці 11 липня російські загарбники обстріляли територію сільгосппідприємства у с. Глушківка Харківської області, поранивши 4 людей.

11 липня 06:10 Куп’янський р-н, Курилівська ТГ, с. Глушківка, територія сільгосппідприємства. Обстріл КАБ. Постраждали четверо чоловіків 43, 43, 44, 63 років, один у важкому стані, – написав вранці начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов

Він додав, що троє людей перебувають у лікарні, один чоловік від госпіталізації відмовився.

У ДСНС розповіли, що постраждала також велика рогата худоба. А на відкритому просторі зайнялась суха солома на площі 150 кв.м. Пожежу вже загасили.

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