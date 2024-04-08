Окупанти вдарили по 9-поверхівці в Селідовому і обстріляли Часів Яр – є загибла і поранені

Окупанти вдарили по 9-поверхівці в Селідовому і обстріляли Часів Яр сьогодні, 8 квітня. На жаль, загинула людина, а п’ятеро отримали поранення.

Про це НСН повідомляє з посиланням на голову Донецької ОВА Вадима Філашкіна і ДСНС.

За даними Філашкіна, Часів Яр зазнав артилерійського обстрілу. Там загинула 77-річна жінка, пошкоджено шість приватних будинків.

В Селідовому ж росіяни сьогодні вдень влучили в житловий дев’ятиповерховий будинок, поранено щонайменше п’ятьох людей.

Відбулося руйнування перекриття між п’ятим і шостим поверхами, виникла пожежа квартири на п’ятому поверсі. Пожежники ліквідували пожежу у зруйнованій квартирі на п’ятому поверсі будинку на загальній площі 56 м², – розповіли у службі.

Там додали, що співробітники ДСНС врятували чотирьох мешканців будинку, зокрема одну дитину, які через небезпечні фактори пожежі не могли самостійно залишити приміщення.

Рятувальники з 4-го та 8-го поверхів будинку врятували 4 мешканців, в тому числі 1 дитину, які через небезпечні фактори пожежі не могли самостійно покинути приміщення. Наразі внаслідок обстрілу щонайменше 5 осіб отримали поранення, – йдеться у повідомленні ДСНС

Окупанти вдарили по 9-поверхівці в Селідовому: фото

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